Diana Pokie heeft het onderwijsproblematiek aangehaald tijdens een partijbijeenkomst te Moengo Tapoe.





De slechte schoolresultaten spreken volgens haar boekdelen. In het parlement heeft ze daar ook aandacht voor gevraagd. Vooral scholen uit achtergestelde gebieden doen het barslecht, stelt ze. Als opvoedkundige en leerkracht is het volgens haar ook belangrijk om de eerste verantwoordelijken te wijzen op hun verantwoordelijkheid. “Dat zijn de ouders.”Elke ouder heeft de plicht om in zijn eigen situatie na te gaan waarom het slecht is gegaan met zijn kroos. We moeten niet bang zijn om de hand in eigen boezem te steken, onderwijst Pokie. “Per slot van rekening gaat het op de eerste plaats om de ontwikkeling van uw kind en zo ook dit land.” Ze heeft de achterban van haar partij, ABOP, opgeroepen voor sterke sociale controlesystemen. “Als partij staan we ook klaar om te helpen waar nodig.” Net als ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk is zij ook verzekerd van betere tijden met haar partij.