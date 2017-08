Drie criminelen hebben zondagavond een beroving gepleegd aan de Ivoorpalmstraat in het district Wanica. De mannen hebben een vuistvuurwapen met scherpe patronen buitgemaakt.Starnieuws verneemt dat ook SRD 1200 afhandig is gemaakt van het slachtoffer. Verder een halsketting, een polshorloge en andere waardevolle spullen.Twee van de criminelen waren gewapend met een vuistvuurwapen. De politie van Leiding is belast met het onderzoek.Twee slachtoffers zijn zondag in de ochtend beroofd aan de Hooge-/Timmermanstraat. De criminelen hebben acht halskettingen (platina en goud) buitgemaakt bij de slachtoffers.De criminelen gingen ook ervandoor met SRD 1000, vingerringen en mobiele telefoons.