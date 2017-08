André D. (44) is door omstanders aan de Ephraimzegenweg aangehouden en overgedragen aan de politie van Latour. Hij wordt verdacht van ontvoering en mishandeling van een man.De politie trof op de plek aangekomen André D. en het slachtoffer aan. Het slachtoffer verklaarde samen met een vriend uit een bus te zijn gestapt bij de rotonde van Latour. Zij liepen naar de Ephraimzegenweg, richting hun woning, toen een witte voertuig langs de weg stopte. Het slachtoffer is met geweld meegenomen.Zij brachten het voertuig wat verder tot stilstand, trokken het slachtoffer eruit en brachten hem slagen toe. Omstanders schoten hem te hulp en hielden André D. aan.De twee kompanen van de verdachte maakten zich uit de voeten. André D. is overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de man in verzekering gesteld, meldt de politie Public Relations.