De Nederlandse diplomaat Anne van Leeuwen





Noorman heeft intussen afscheid genomen en vertrekt vandaag terug naar Nederland. Hij heeft in diverse interviews aangegeven dat Van Leeuwen hem zal opvolgen, als hij hiertoe groen licht krijgt van Suriname. Het is nog niet duidelijk waarom de accreditatie is ingetrokken.Van Leeuwen was van 1993-1996 diplomaat in Suriname op de Nederlandse ambassade. De Nederlandse regering heeft op voorstel van minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken ingestemd met de benoeming van Van Leeuwen als de opvolger van Noorman, die in september 2014 aantrad als ambassadeur.De benoeming is officieel meegedeeld door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van Leeuwen begon in 1991 zijn diplomatieke carrière in Zuid-Azië. Na zijn periode in Paramaribo diende hij in Jakarta en Ottawa. Daarna was hij werkzaam op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. In 2013 werd hij consul-generaal in Toronto.