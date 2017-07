Fariesha Salarbuks (links), best geslaagde van VWO/SGN en Shossana Kalpoe van Havo.





Directeur van de Scholen Gemeenschap Nickerie (SGN), Cipriano Tjon A Njoek, is best tevreden mee dat ondanks de onderbrekingen de afgelopen tijd de resultaten redelijk goed zijn. 60.3 % is direct geslaagd (47 scholieren) voor VWO, 13 examenkandidaten hebben een herkansing, dat is 16.7%. 17 scholieren zijn afgewezen (21.8 %) en 1 moet inhaalexamen maken.Op het Havo is 52% (29 kandidaten) direct geslaagd en 27% (15) heeft herexamen. Als de herexamen kandidaten zich volledig inzetten kan het percentage oplopen tot boven de 60%. 11 scholieren zijn afgewezen (20%) en 1 moet inhaal maken.De best geslaagde van VWO is Fariesha Salarbuks. Zij behaalde 65 punten: 3 tienen, 3 negens en een acht. De best geslaagde van Havo is Shossana Kalpoe met 43 punten.