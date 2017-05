Urazoo H. (25) is na speurwerk van de recherche van Paramaribo aangehouden. Hij wordt ervan verdacht vier auto-inbraken te hebben gepleegd.Benadeelden hebben aangiften gedaan op het politiebureau Geyersvlijt. Volgens hun verklaring is er ingebroken in hun auto’s. De inbreker nam goederen weg en onderdelen van de voertuigen zijn gesloopt.Het onderzoek in deze inbraken werd overgedragen aan de recherche van Paramaribo. Urazoo H. werd in beeld gebracht. Hij is opgespoord en aangehouden.Op camerabeelden is Urazoo duidelijk herkend door getuigen. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is de auto-inbreker achter slot en grendel geplaatst, meldt de afdeling Public Relations van de politie.