De leiding van het Nationaal Jeugdparlement. Van rechts-links: Kelvin Koniki (voorzitter), Dinesh Parag (ondervoorzitter) en eerste vervanger van de ondervoorzitter, Zenani van Throo. (Foto: Leroy Troon)





Tot ondervoorzitter is gekozen Dinesh Parag. Op hem stemden 15 jeugdparlementariërs. Tegenkandidaat Winston Adaba kreeg 14 stemmen. Eerste plaatsvervanger van de ondervoorzitter is geworden Zenani van Throo. Zij kreeg 15 stemmen. Haar tegenkandidaat Abdul Mohamad had 14 jeugdparlementariërs achter zich.Het werd een nek-aan-nekrace bij de NJP-verkiezing. Alle 29 leden waren aanwezig om de nieuwe leiding te kiezen. De verkiezing onder leiding van een verkiezingscommissie, voorgezeten door Xaviër Biegman, is vlot verlopen. Het NJP werd de vorige week geïnstalleerd.Leroy Troon