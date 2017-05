Minister Miranda om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat afspraken met alle vakbonden en raden van commissarissen van parastatale bedrijven de afgelopen twee weken zijn verschoven. Alle prioriteit wordt gegeven aan de wateroverlast. Tot 28 mei wordt er nog hoge waterstand en meer dan normale regenval verwacht. Miranda zegt dat verschillende vakbonden positieverbetering willen, maar herwaardering heeft tijd nodig.De Satca zegt geruime te gaan voor positieverbetering. De algemene ledenvergadering is gebelgd over de vertragingstactieken die worden gebruikt. De noden van de leden worden, naar hun gevoel, niet serieus genomen. Er is dan ook meteen door de leden bepaald dat er op korte termijn vakbondsmiddelen zullen worden aangekondigd, waarbij volledige afsluiting van het luchtruim niet is uitgesloten. Wij kunnen zo niet verder!, zegt de bond.De aangekondigde verhogingen zijn niet genoeg. De Satca wil een herwaardering en beschrijving van de functie van de leden. Bij het doorvoeren van Fiso in 2008 is volgens de bond geen rekening gehouden met tal van zaken, waardoor een luchtverkeersleider in Suriname anno 2017 zeer ondergewaardeerd is.Volgens verschillende staatsbesluiten is de afdeling Luchtverkeersleiding opgenomen in de classificatie van essentiële landsdienaren/groepen, zoals de politie, de brandweer, de verpleging, enz. De overheid dient zodanige werkomstandigheden te creëren, zodat deze groepen werknemers tevreden en gemotiveerd hun werk kunnen doen, meent de Satca. "Echter blijkt uit de waardering en het gedrag jegens de werknemers dat men geen behoorlijk bestuur kan voeren en bonden vaak worden gedwongen het uiterste middel te gebruiken."