Rodney W. heeft de Wet op Verdovende Middelen overtreden op 17 maart. Hij had 450 gram cocaïne bolletjes geslikt en wilde daarmee naar Nederland vertrekken. Echter, hij viel door de mand nadat hij onderworpen werd aan een urinetest. De man bekende de bolletjes geslikt te hebben. Kantonrechter Siegline Wijnhard heeft hem maandag op de rechtszitting gehoord in deze zaak.Rodney W. vertelde dat hij in een mall aan het chillen was toen hij een zekere Mariska zag. Hij maakte kennis met haar en ze vertelde hem dat ze een vriend heeft. Maar, hij wilde ook haar ‘vriendje’ zijn. Zo begon hij met haar te praten en vroeg haar om hem te helpen uit zijn financiële nood. Ze zei dat het kan, maar dan moet hij iets voor haar doen.Een man bracht de bolletjes voor hem bij de Centrale Markt en hij moest ze op die bewuste dag inslikken. Mariska zou hem in Nederland ophalen en hij zou tussen de euro 1000-3000 verdienen. De kantonrechter voerde aan dat ze het verhaal niet geloofwaardig vindt. Het rapport is nog niet binnen. Op 12 juni zal deze zaak verder behandeld worden.Wanita Ramnath