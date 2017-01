Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons in gesprek met een delegatie van middelbare scholieren. (Foto: Raoul Lith)





Simons heeft de scholieren aangehoord. Zij is het er eens mee dat het onderwijsproces zo snel mogelijk wordt opgestart, omdat de scholieren kind van de rekening zijn. De leiding van De Nationale Assemblee heeft zich er sterk voor gemaakt dat de regering en de onderwijsbonden weer om de tafel gingen. Zij had gehoopt dat terwijl de dialoog gaande was, de acties zouden worden opgeschort.De scholieren willen dat de schoolonderzoeken doorgaan en dat er weer les wordt gegeven. Ook de examenklassen krijgen geen les. Een deel van de leerkrachten werkt wel. De leerlingen die geen school hebben, maken zich zorgen over de achterstand die zij oplopen. De vertegenwoordigers van de besturen vinden het ook erg dat zij niet uitgenodigd zijn door de raadsadviseurs om uitleg te krijgen over de herwaardering van de leerkrachten. Het Nationaal Jeugdparlement en de Studentenbond zijn wel uitgenodigd. Simons zal dit onder de aandacht brengen van de regering.De Assembleevoorzitter wijst er op dat de herwaardering van de leerkrachten tientallen jaren speelt. Zij benadrukt dat het gaat om de plaats van de onderwijsgevenden en hun ontwikkelingskansen. Simons hoopt dat geld niet de boventoon gaat voeren, want het gaat op de plek van de leerkrachten in de samenleving. Al veertig jaar wordt hierover gesproken. De twee maanden kunnen gebruikt worden om zaken beter te regelen. Het gaat om de oplossing van een fundamenteel probleem.