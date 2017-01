Het is technici van Moengo niet gelukt de generator op te starten. De EBS heeft nu technici vanuit Paramaribo gedirigeerd naar het gebied. In een persbericht zegt de EBS dat zij alles eraan doet om het probleem vandaag nog op te lossen.Vorige week was er al een machine uitgevallen in de centrale van Moengo, waardoor 40% van het gebied geen elektriciteit had. Uit Nickerie was een mobiele opwekunit gehaald en was deze geplaatst in de centrale te Moengo. Deze machine is nu dus ook uitgevallen.Op 16 januari had assembleelid Marinus Bee er gewag van gemaakt dat er al geruime tijd aan loadshedding werd gedaan in diverse gebieden van Moengo. Twee machines van de EBS waren op dat moment uitgevallen. Drie van de vier machines die het gebied moeten voorzien van elektriciteit zijn uitgevallen. Nu is de noodoplossing - de mobiele opwekgenerator- ook defect.