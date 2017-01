Een deel van het bestuur van de nieuwe bond bij de SMS. Uiterst rechts voorzitter Stefanus Ligorie.





"Het eerste waarvoor wij gaan is erkenning van de bond en van de rechten van deze contractors," zegt de voorzitter Stefanus Ligorie. We hebben nu een vakbond opgericht en hebben aansluiting gezocht bij de vakcentrale Progressieve Werknemers Organisatie (PWO). Er hebben 105 personen zich geregistreerd bij de BBBV. Het gaat voornamelijk om matrozen en motoristen.Het werk dat deze mensen verzetten, vooral wat betreft het personen- en goederenverkeer langs de rivieren in het binnenland, is niet makkelijk zegt de voorzitter. Ze trotseren alles en dan nog worden ze maanden niet uitbetaald. Bovendien mogen we niet uit het oog vergeten dat openbaar transport staatszorg is.Sommigen van hen zijn al negen jaren contractors, geeft de voorzitter aan. Ze verkeren in een onzekere situatie te meer omdat ze hun rechten niet kennen. De bond zal hierin verandering brengen, belooft Ligorie. Vandaag wordt de directie per schrijven op de hoogte gebracht over deze nieuwe bond."Gezien de situatie nu op de afdeling Binnenland Vaardienst, verwachten wij niet anders dan dat men ons spoedig zal ontvangen," zegt de bondsvoorzitter.Naast Ligorie hebben ook zitting in het bestuur Emro Wills, ondervoorzitter, Henry Harderwijk secretaris, Purcy Landveld, penningmeester, Jomenie Pansa, Haidy Asaf en Michel van Genderen commissarissen.