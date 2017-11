Evo Morales is sinds 2006 aan de macht in Bolivia. (Foto's: Reuters)





Zijn aanhangers zeggen dat hij meer tijd nodig heeft om zijn programma van sociale hervormingen een stevig fundament te geven. Vorig jaar werd een voorstel om de grondwet aan te passen om hem opnieuw voor het presidentschap te laten gaan, verworpen in een referendum. De oppositie zegt dat het resultaat moet worden gerespecteerd.Inheemse groepen en de verschillende bonden die achter de- de partij van Morales - staan, hebben de demonstratie dinsdag in de grootste stad van Bolivia georganiseerd. Als Morales, nu 58 jaar, fiat krijgt voor een herverkiezing en hij de stemming wint, zal zijn termijn in 2025 eindigen. Tegen die tijd zal hij 19 jaar aan de macht zijn geweest."President Evo, de mensen zijn met u", zei gemeenschapsleider Jesús Vera, die deelnam aan de demonstratie. "Zolang de mensen je regering blijven steunen, zul je de president van alle Bolivianen blijven," voegde hij eraan toe.De regering zegt dat zij het referendum van vorig jaar nipt heeft verloren door een illegale lastercampagne tegen Morales. De aantijgingen dat Morales zijn invloed had gebruikt om een Chinees bouwbedrijf in Bolivia te bevoordelen, kwamen vlak voor het referendum. Morales heeft de beschuldigingen ontkend. In eerste instantie zei hij dat hij het resultaat van de stemming zou respecteren. Maar hij deed later een beroep op het Constitutionele Hof, dat naar verwachting in december zal besluiten of Morales wordt toegestaan om zich opnieuw herkiesbaar te stellen.Het argument van Morales is gebaseerd op het Amerikaanse Verdrag van de Rechten van de Mens. Hij zegt dat het Boliviaanse volk het recht heeft om op hem te stemmen en dat hij het recht heeft om gekozen te worden.De oppositie en andere groepen, waaronder de krachtige vakbondsfederatie, het Boliviaanse Uniecentrum (COB), hebben de mars van dinsdag bekritiseerd. Ze blijven erbij dat de regering het resultaat van het referendum moet respecteren.