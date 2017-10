Divali is een lichtfeest; het is van oorsprong een oogstfeest en het stond in het teken van de verering van de natuurkrachten, die een goede oogst mogelijk maakten. In de loop der jaren is Divali uitgegroeid tot een feest van bezinning en overwinning, waarbij de morele strekking van een aantal historische gebeurtenissen worden benadrukt. Divali is een combinatie van verschillende feesten, die allemaal hetzelfde thema hebben nl. de overwinning van het licht op de duisternis, van het goede op het kwade. Helaas beperken veel gelovigen zich tot de letterlijke betekenis van licht en duisternis. Hindoes maken dagen tevoren hun materiële zaken (huis en tuin) schoon. Maar duizenden gelovige Hindoes gaan helaas voorbij aan de diepere betekenis van Divali: schoonmaak van de geest.Divali wordt symbolisch bedoeld als de overwinning van het goede op het kwade, van het licht op de duisternis, van kennis op onwetendheid, van rechtvaardigheid op onrechtvaardigheid, van eerlijkheid op oneerlijkheid, van gelijkheid op ongelijkheid, van sociaal gedrag op asociaal gedrag, van harmonie op disharmonie, van vergevingsgezindheid op vijandigheid, van gunst op afgunst, van liefde op haat, van vertrouwen op wantrouwen, van waarheid op leugen, van vrijheid op onderdrukking, van kalmte op boosheid, van trouw op ontrouw.Duistere kanten van de mens zijn o.a. roddelen, afgunstig zijn, onrechtvaardig handelen, onderdrukken, oneerlijk zijn, liegen en bedriegen, omkopen, zich asociaal gedragen, voortrekken, discrimineren, zich vijandig opstellen, haten, geven en nemen van steekpenning, uitbuiten, macht misbruiken, partijdig zijn, sjoemelen, corrupt zijn, hypocriet zijn.De diepere betekenis van Divali is, dat de mens zijn donkere kanten leert (her)kennen en erkennen, zijn handel en wandel van de afgelopen periode evalueert en kritisch naar zichzelf gaat kijken. Divali is een periode van bezinning, zelfreflectie en innerlijke schoonmaak.Ga in alle eerlijkheid na in welke mate je zich schuldig heeft gemaakt aan duistere praktijken. Elk mens heeft een duistere kant. Het probleem is dat de meeste mensen dat vaak niet door hebben en/of dat niet willen erkennen.Maak een harde afspraak met jezelf: dat je je duistere praktijken opgeeft, dat je het pad van dharma (het rechte pad) volgt. Politici die zich verrijken ten koste van de belastingbetaler en handelaren die de prijzen van basisgoederen opdrijven, zouden in de spiegel moeten kijken en tegen zichzelf zeggen: het is niet goed wat ik doe, ik ga ermee stoppen.De rechtspraak zou voor de kleine man en de minister identiek moeten zijn.We kennen situaties, waarbij machthebbers het recht aan hun kant hebben. Rechters en andere bewakers van het recht zouden deze klassenjustitie moeten uitbannen. Priesters/pandiets zouden zich moeten losmaken van de bevangenheid door het materiële en zich meer moeten bezighouden met het bijbrengen van normen en waarden.Politici, artsen, politieagenten, leerkrachten en andere ambtenaren zouden zich ten dienste moeten stellen van de gemeenschap. Zij moeten zich niet verheven achten boven het volk, want in feite zijn ze slechts dienaren van het volk.Mensen moeten in hun duistere kant licht laten komen. Dat is de dieperliggende betekenis van Divali. De dia’s symboliseren onzelfzuchtige opoffering: ze branden zelf op om voor de wereld licht te brengen. Neem deze symboliek van de dia’s over: stel je den dienste van de gemeenschap, doe goede dingen zonder tegenprestaties te verwachten, vervul je Karma (= onbaatzuchtig handelen). Dan komt er automatisch licht in je leven, ook in je donkere kant, die je voor de buitenwereld verborgen houdt. Beperk je niet tot het schoonmaken van je huis en tuin, maak ook je innerlijk schoon van verderfelijke praktijken. Denk niet dat niemand jouw donkere kant ziet. Je duistere praktijken worden vast wel door de schepper gezien en geregistreerd.Vraag God kracht en wijsheid om het goede pad te kunnen volgen; en als je toch een keertje afdwaalt, dat Hij je weer op het rechte pad brengt. SUBH DIVALI.