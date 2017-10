De rovers hebben een vrouw beroofd van haar tas waarin SRD 400 en persoonlijke spullen zaten. De benadeelde bleef ongedeerd. De verdachten verlieten na hun daad de plek in een gereedstaand voertuig. Aan de hand van het kentekennummer zijn, kort na de beroving, drie verdachten, onder wie Gilbert Peerwijk, aangehouden.Peerwijk, die in de boeien op de wachtbank zat, in afwachting van zijn verhoor, zag op een onbewaakt moment kans te vluchten. Tot nu toe is hij niet aangehouden.Eenieder die informatie kan verschaffen over de woon- of verblijfplaats van deze ontvluchte Gilbert Peerwijk kan die doorgeven via het telefoonnummer 403101 of de Centrale Meldkamer op 115, meldt de afdeling Public Relations.