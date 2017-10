Districtscommissaris Armand Jurel legt de eerste steen van het gezondheidscentrum van RGD te Para. (Foto: BIC Para)





Districtscommissaris (dc) Armand Jurel zegt dat deze faciliteit een kostenbesparend effect heeft voor de gemeenschap uit de diverse inheemse dorpen en plantages die nu helemaal in Paramaribo moeten zijn voor gezondheidszorg.“Met deze duurzame investering van het ministerie van Volksgezondheid, wordt uitvoering gegeven aan het decentraliseren van de basisgezondheidszorg. Onverwacht ligt in het centrum van Para, waar deze gezondheidsfaciliteit voor eerstelijnszorg erg welkom is”, benadrukt Jurel.Het gezondheidscentrum zal een uitgebreide dienstverlening bieden, zoals een apotheek, spoedhulp, ambulancedienst, laboratorium, huisartsenzorg, consultatiebureau en moeder- en kindzorg.De dc vindt dat Para recht heeft op deze duurzame gezondheid bevorderende maatregel en kijkt uit naar de opening in september 2018, meldt het Burger Informatie Centrum Para.