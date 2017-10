"Geachte delegatie van DENK,Welkom in Suriname. Jammer, dat u geen tijd heeft kunnen vrijmaken om u door ons te laten informeren over pogingen om in Suriname vrede en verzoening te bereiken na ruim 30 jaar van politiek geweld met ruim 450 doden en duizenden slachtoffers en nabestaanden. Maar we hebben begrip voor uw druk schema.U heeft in de media bekendgemaakt dat uw partij vindt dat Nederland Suriname moet compenseren voor het slavernijverleden. In het recente verleden heeft Nederland Nf 31 miljoen gestoken om de Binnenlandse Oorlog in Suriname te financieren met honderden doden en een veelvoud aan slachtoffers.Het Comité Nabestaanden en Slachtoffers van Politiek Geweld vraagt u hierbij om uw positie in de Tweede Kamer te gebruiken om bij de Nederlandse regering erop aan te dringen dat zij haar verantwoordelijkheid erkent in de rol die ze gespeeld heeft in de Binnenlandse Oorlog, haar oprechte excuses betuigt en € 31 miljoen beschikbaar stelt voor de wederopbouw van het binnenland. Als de Nederlandse regering Nf 31 miljoen kon stoppen in een oorlog, dan moet ze zeker ook € 31 miljoen kunnen stoppen in de vrede.Ik hoop op een gunstig antwoord uwerzijds."