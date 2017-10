Waarnemend president Ashwin Adhin roept de samenleving op om slechte gewoonten na te laten. (Foto's: René Gompers)





De reuzen dia is zaterdag voor de elfde keer aangestoken op het Onafhankelijkheidsplein. “Onze waarnemend president met spirituele kennis,” zoals de master of ceremonie hem betitelt, is dieper ingegaan op de betekenis van Divali en licht de spirituele, mentale en fysieke sfeer toe. Het komt erop neer dat het licht in de mens zich alleen kan manifesteren wanneer men slechte gewoonten, verkeerde handelingen en slechte karaktereigenschappen nalaat. Het gaat om vooruitgang, innerlijk en materieel. “Vandaag de dag is die drang naar vooruitgang in onze samenleving ook erg groot,” haalt Adhin aan. “Daarom moeten we het samen doen, de regering en de gemeenschap. Wijlen doctor ingenieur Herman Adhin heeft eens gezegd dat Divali de afkorting is van Daadwerkelijke Inzet Van Alle Landgenoten is Imperatief. Zeer passend voor onze gezamenlijke vooruitgangsgedachte.”Manurat stelt dat met Divali de nadruk gelegd moet worden op het innerlijke. “Het huis en de omgeving worden traditioneel dagen van tevoren schoongemaakt. Maar het allerbelangrijkste is dat wij als mens eerst werken aan de innerlijke schoonheid. Het geweten moet schoon zijn, vrij van jaloezie, haat en wrok. We moeten werken aan tolerantie, begrip en vertrouwen. Dit geldt niet alleen voor de Hindoes maar voor eenieder. Divali is tegenwoordig niet meer een feest voor alleen de Hindoes, het is een nationale feestdag. Ik zou het zelfs een multiculturele feestdag willen noemen.” Dit jaar waren de andere bevolkingsgroepen die het evenement tot een multicultureel geheel verheffen, afwezig. Later op de dag wordt in Nickerie ook een grote dia aangestoken. De ‘flying’ Hanuman, Ram en Sita zullen ook daar aanwezig zijn.René Gompers