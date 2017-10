Tijdens de praalwagen optocht worden op drie hotspots korte scenes uit het Ramlila-spel opgevoerd. (Archieffoto: Ranu Abhelakh)







De Samenwerkende Organisaties Paramaribo Noord (SON) houdt deze eendaagse viering op het voetbalveld op de hoek van de Commissaris Roblesweg en Barronstraat te Blauwgrond. SON is een bundeling van verschillende religieuze, culturele en sociaal-maatschappelijke organisaties. Ramdin, voorzitter van de Kelá kie Poedja (verering van de kunst), heeft de verschillende organisaties benaderd met het idee om het Diválifeest gezamenlijk te vieren. Hij weet dat Suriname vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw bekend heeft gestaan om de grote diválivieringen met optochten en shows. “Guyana heeft ons concept overgenomen, verbeterd en uitgebreid. Hun optochten – praalwagens aangekleed en verlicht door Roeli’s Lighting & Decor zijn een toeristische trekpleister geworden.” SON wil met haar openbare festiviteit niet alleen de Hindostaanse cultuur bevorderen, maar vooral de feestvreugde en de boodschap van het hindoe Diválifeest: de overwinning van het goede op het kwade met alle Surinamers delen.De organisatie heeft een praalwagen optocht van 22 kilometers door de straten van Paramaribo uitgezet. “Zo kunnen meer mensen in de verschillende buurten dit waarnemen.” Op de versierde praalwagens worden de verschillende hoofdrolfiguren uit de Ramayan(a), een klassieke Indiase heldenepos live uitgebeeld. De groep van Leiding 9A die jaarlijks het Ramlila-spel opvoert, vult dit deel in. Op drie hotspots zullen enkele van hen van de wagen afstappen voor een scene uit de Ramlila, geeft Ramdin aan. De zogenaamde hotspots zijn bij Hotel Torarica, langs de Hermitage Mall en op het Kuldipsing complex aan de Anamoestraat. Op dit punt sluiten de lopers zich aan en vervolgt de stoet naar het feestterrein te Blauwgrond.SON start het podiumprogramma met een vuurwerkshow en het aansteken van kleine dia’s door leiders van verschillende grote religieuze stromingen in Suriname. Er volgen drie korte speeches, waaronder een vertegenwoordiger van de Surinaamse regering, een religieuze leider en Albert Ramdin namens SON. Tijdens het gevarieerde kleurrijk programma staat het publiek voor de uitdaging om te herkennen welke bekende Surinamers in het orkest, de Himalaya Yogi’s zitten. Op het programma staat onder meer dansopvoeringen van dansschool Satrangi. De leerlingen tonen hun talenten en presenteren verschillende Indiase dansen. Ook stichting ISKON staat ingedeeld met een toneelstuk.De SON benadrukt dat een ieder mag meedoen met de optocht. Personen en/of bedrijven die willen participeren in de praalwagen-stoet kunnen zich tot en met zaterdag opgeven. Het voertuig of motor(fiets) moet wel versierd zijn. De organisatie roept ook eenieder op om mee te lopen in de Diváli-optocht. Er zullen led-sticks tegen een kleine vergoeding te krijgen zijn. “Vanwege de veiligheid lopen wij niet met vuurfakkels. Mensen mogen ook hun eigen lampje op batterij of hun mobieltje met flashlight optie gebruiken.”Ook de Culturele Unie Suriname (CUS) begint in het weekend met de nationale viering op het Onafhankelijkheidsplein. Op het cultureel programma staan onder meer de vliegende Hanuman act en het aansteken van de grote dia waarna genodigden en het publiek ghee mogen bijschenken. Ramdin, ex-CUS voorzitter, heeft geprobeerd de SON-activiteiten samen te laten vallen in de CUS viering. Tot medio september was het nog niet duidelijk of de CUS het Onafhankelijkheidsplein zou krijgen voor de viering. Voor SON was het logistiek en organisatorisch niet meer mogelijk om 'last minute' hun activiteiten te verschuiven naar het Plein. Hopelijk lukt het volgend jaar wel, zegt Ramdin, “het gaat dit jaar om een pilotproject”.De optocht start tegen 17.30 en de route van 22 kilometers is: Commissaris Roblesweg/Hk Barronstraat – Anton Dragtenweg – Cornelis Jongbawstraat – Kleine Combeweg – Waterkant – Saramaccastraat – Zwartenhovenbrugstraat – Van ’t Hogerhuysstraat – Willem Campagnestraat – Jagernath Lachmonstraat – Lalla Rookhweg – Gemenelandsweg – J.A. Pengelstraat - Henck Arronstraat – Tourtonnelaan – Anamoestraat – lopers sluiten zich om 19.00 uur aan – Jozef Israëelstraat - Commissaris Roblesweg.