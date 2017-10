De felle brand vandaag aan de Watermolenstraat.





De politie van regio Paramaribo kreeg vandaag via de Centrale Meldkamer de melding van een woningbrand aan de Watermolenstraat pandnummer 18, met overslaande brand naar pand nummer 16.De afdeling Forensische Opsporing en de EBS zijn ingeschakeld. Het is nog niet bekend of de woningen tegen brand zijn verzekerd. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.