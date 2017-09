Na de aardbeving zijn gebouwen ingestort in Mexico City. (Foto: AFP)





Gebouwen in de stad zijn geëvacueerd. Gevreesd wordt dat mensen gevangen zitten onder het puin van ingestorte gebouwen. Reddingsploegen hebben zich gehaast naar de zwaarst getroffen gebieden.Eerder deze maand in Mexico ook getroffen door een zware beving met een kracht van 8.1. Er vielen minstens 90 doden.Het epicentrum van de aardbeving was nabij Atencingo in deelstaat Puebla, ongeveer 120 km van Mexico City. Volgens het Amerikaanse Geological Survey heeft de beving zich voorgedaan op een diepte van 51 km.Alleen al in de deelstaat Morelos – ten zuiden van de hoofdstad - zijn minstens 54 mensen gedood. Vier andere doden zijn genoteerd in Mexico City. In de staat Mexico zijn acht doden gevallen en zijn zes andere doden gerapporteerd in de deelstaat Puebla.De beving heeft zich voorgedaan terwijl in Mexico City de aardbeving van 32 jaar geleden werd herdacht die aan 10.000 mensen het leven heeft gekost. De langdurige beving heeft zich in de middag voorgedaan en heeft duizenden inwoners de straten op gestuurd.President Enrique Peña Nieto heeft de mensen aangespoord de straten te vermijden, zodat hulpdiensten gemakkelijk de meest getroffen gebieden kunnen bereiken. In delen van de hoofdstad zijn de telefoonlijnen afgebroken en zijn 3,8 miljoen mensen verstoken van elektriciteit.De Amerikaanse president, Donald Trump, tweette: "God zegene de mensen van Mexico City. Wij zijn met u en zullen er voor u zijn."