Swami Paramtej (Pankaj Gupta) (Foto: FB)





Paramtej, sinds 2003 verbonden aan de internationale organisatie Art of Living (AOL) Foundation van spirituele leider Sri Sri Ravi Shankar, zegt dat er verschillende manieren zijn om stress te voorkomen en/of ermee om te gaan. Personen kunnen verschillende opties uitproberen. “Houd vast wat voor jou uitkomt en werkt. Onderzoek heeft uitgewezen dat de AOL-oplossingen wereldwijd effectief zijn en miljoen mensen daarbij baat hebben.”Van 19 tot 30 september is de swami in Paramaribo op uitnodiging van AOL Suriname om zijn kennis te delen. Over de financiële crisis in Suriname en de sociaaleconomische problemen die aanleiding geven voor stresssituaties, zegt Paramtej dat ook deze spanningen te overkomen zijn. Personen kunnen de uitdaging doorstaan door “de levenslust hoog te houden en hoopvol te blijven. Alles verandert en ook deze situatie zal niet voortdurend zijn. Wees positief, energiek en de oplossingen zullen volgen.”Het bezoek aan Suriname is onderdeel van zijn spirituele werkreis door Zuid-Amerika.Zo was hij begin september in Columbia voor AOL-trainingen. Tevens vertegenwoordigde hij Sri Sri Ravi Shankar tijdens de opening van het congres van de guerrillabeweging de FARC. Door bemiddeling van de AOL-leider besloot de rebellengroep voor vrede te gaan en de principes van Mahatma Gandhi over geweldloosheid over te nemen. De beweging is omgezet in een politieke partij. “Het is belangrijk dat de FARC voor stembriefjes gaat en de kogels achterwege laat. Dit zal de mensen helpen en vrede en vooruitgang terugbrengen.”Naast de publieke lezing woensdag in de Congreshall ‘Ik Stress. Wat Nu’, zal swami Paramtej ook cursussen verzorgen, zoals de Art of Silent deel 2, een stiltecursus voor personen die aan eerdere sessies hebben meegedaan en zich willen verdiepen. Volgende week leidt hij de Sri Sri Yoga cursus in de Amos sporthal. Die staat open voor eenieder vanaf 16 jaar - zonder enige spirituele achtergrond. Naast fysieke oefeningen zoals ademhalingstechnieken, lichaamshoudingen en meditatie, wordt er tijdens de Sri Sri Yoga-cursus veel aan kennisoverdracht gedaan. Bijvoorbeeld over ‘hoe kun je een gelukkig(er) mens zijn’. De afsluitende training is de Shakti Kriya.Paramtej, van huis uit zakenman, mediteerde weleens en zocht in zijn leven naar meer. Hij volgde cursussen bij verschillende organisaties en voelde zich thuis bij AOL. Hij besloot daarom om zich volledig in te zetten en geeft nu al veertien jaren wereldwijd de AOL meditatie en yoga cursussen, waarbij kennisoverdracht centraal staat. Naast trainer is hij ook AOL-bemiddelaar en coördineert hij diverse sociale projecten.De 44-jarige swami is actief op verschillende social media en houdt zo contact met de cursisten. “Waarom niet? Tijden veranderen. Mensen brengen veel tijd en energie door op social media, die de middelen zijn in deze moderne tijd.” Tegelijk benadrukt hij dat personen niet ‘verslaafd’ hieraan of hun mobieltje moeten raken. “Alles is ok, zolang het in balans is. En meditatie en ademhalingstechnieken kunnen helpen om af te komen van de ‘verslaving’.”