Minister Patrick Pengel geeft het officiële startsein voor de bouw van het Centraal Apotheek Magazijn op Kassabaholo. (Foto: Raoul Lith)





“De missie van het ministerie van Volksgezondheid is om goede, kwalitatieve zorg bereikbaar te maken voor iedereen. Wanneer infrastructurele projecten zich ontwikkelen, zal ook de gezondheidszorg zich hierlangs ontwikkelen,” benadrukt Pengel. De bouw van het Centraal Apotheek Magazijn, een ondersteunende dienst, is hier een voorbeeld van. Pengel zegt dat er vraag is naar betere dienstverlening in de primaire gezondheidszorg, hier zal op worden ingespeeld. Er moeten behalve faciliteiten ook mensen worden getraind en de gemeenschapsparticipatie moet worden bevorderd om samen te werken naar een gezonde samenleving.Waarnemend directeur van de RGD, Edwin Noordzee, vertelt dat door het Centraal Apotheek Magazijn de toegang tot medicijnen van opslag tot distributie goed geregeld kan worden. Ook de verdere automatisering van de informatiestroom wordt aangepakt, meent hij. Tussen 12 en 18 maanden moeten alle gebouwen er staan.RGD apotheker Sascha Baal zegt dat decentralisatie zal zorgen voor kortere lijnen tussen het management van de apotheek en de ondersteunende diensten. Ook moet het zorgen voor efficiëntere inzet van personeel binnen de apotheken en het effectief inspelen op de behoeften van cliënten.De RGD heeft 43 hulpapotheken en vijf wachtapotheken in Geyersvlijt, Lelydorp, Derde Rijweg en Latour. De nieuwe gebouwen komen te staan in Nickerie, Marowijne, Para, Limesgracht, Kwarasan, Derde Rijweg en op Kassabaholo waar het startsein is gegeven.Het project kost US$ 7,250 miljoen en wordt gefinancierd door de Islamic Development Bank (IsDB), The OPEC Fund for International Development en de overheid.Raoul Lith