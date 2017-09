Stichting Satya Dharma Nederland heeft een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer over afschaffing van de visumplicht.





De petitie indieners willen graag dat de visumplicht voor Surinamers afgeschaft wordt gelet op de ‘warme band’ die er bestaat. Ram Rambaratsingh, voorzitter van Satya Dharma, zegt aan Starnieuws dat Suriname ruim 300 jaar deel heeft uitgemaakt van het Koninkrijk der Nederlanden. “Surinamers mogen gezien de geschiedenis niet als een willekeurige vreemdeling worden beschouwd of worden behandeld zoals een vreemdeling uit de rest van de wereld. Dit land heeft innige economische, sociale en familiare banden met Nederland. Er is veel personenverkeer en gelukkig zijn de reismogelijkheden ook uitgebreid”, stelt Rambaratsingh.Het bedrag van 60 euro voor een visum van Nederland is veel voor de doorsnee Surinamer. Met de hoge wisselkoers moet SRD 520 worden neergeteld. Indien het visum afgewezen wordt, verliest de Surinamer het gehele bedrag. Door afschaffing van de visumplicht kunnen Surinamers betere familiaire banden onderhouden doordat er geen belemmeringen zullen zijn voor wat het visum betreft.Ramon Ramsodit, oud raadslid PvdA, noemt enkele landen op waar de visumplicht afgeschaft is, terwijl Suriname er meer recht op heeft. Mexico, Brazilië en Peru hebben beduidend minder banden met Nederland. “De steun aan de Surinaamse regering is om politieke redenen stopgezet, maar Nederland kan wel wat betekenen voor het Surinaamse volk. Nederland heeft de morele plicht om Suriname te helpen waar het nodig is", meent Ramsodit. De petitie aanbieders hebben totaal 5.574 handtekeningen verzameld.Sharmila Narain zegt aan Starnieuws dat ze dit initiatief toejuicht. De euro 60 is veel geld voor Suriname. En voor een Schengenvisum komt nog 25 euro servicekosten erbij. Daarnaast vormt dit een obstakel voor aardig wat Surinamers om een visum naar Nederland, voormalig moederland, aan te vragen. Ook Eddy Rayman deelt deze mening. Hij vindt dat de drempel verlaagd moet worden. Daarnaast zegt Rayman dat het geen uitzondering op de regel vormt, want er zijn al landen waar de visumplicht afgeschaft is. Zowel Narain als Rayman vragen zich af of Nederland daadwerkelijk gehoor zal geven aan de petitie, aangezien er geld mee verdiend wordt. Rambaratsingh en Ramsodit hopen dat de visumplicht voor Surinamers afgeschaft wordt.Vanmiddag wordt een openbaar debat over de actuele situatie in Suriname in de Tweede Kamer gehouden door de vaste commissie van Buitenlandse Zaken. Minister Bert Koenders van Buitenlandse zaken zal vragen beantwoorden.Wanita Ramnath