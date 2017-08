De Boko Haram-opstand heeft veel levens verwoest in Noordoost Nigeria. (Foto: AFP)





Van de kinderen waren 55 meisjes jonger dan 15 jaar. In een geval was de bom vastgemaakt aan een baby die door een jong meisje werd gedragen. Unicef zegt dat deze tactiek een gruwel is die angst en twijfels veroorzaakt van kinderen die de militanten vrijgeven.Volgens het VN-kinderbureau zijn 127 kinderen sinds 2014 als menselijke bommen in noordoost Nigeria gebruikt. De islamistische Boko Haram-militanten hebben regelmatig kinderen gebruikt in hun opstand. Honderden schoolmeisjes zijn ontvoerd en worden jongens gedwongen tot kindsoldaten gemaakt.