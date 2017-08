Ecuadoraanse ambtenaren hebben deze foto vrijgegeven, waarin de vis aan boord van het schip is te zien. (Foto: EPA)





Het merendeel van de vangst zijn haaien, waaronder beschermde soorten zoals de hamerhaai. De ongeveer 20 bemanningsleden riskeren een maximale gevangenisstraf van drie jaar als zij schuldig worden bevonden aan handel met beschermde soorten.De Galapagos-archipel staat op de UNESCO-werelderfgoedlijst door de rijke biodiversiteit in het gebied. De minister van milieu van Ecuador, Tarsicio Granizo, heeft dinsdag gezegd dat een rechter op het eiland San Cristobal heeft opgedragen de bemanning aan te houden in afwachting van gerechtelijke procedures."Niet alle vangst kwam per sé uit het mariene reservaat, maar het feit dat er jonge haaien, zelfs babyhaaien, er zijn, duidt erop dat ze in het reservaat gevangen zouden kunnen zijn," aldus de minister.Walter Bustos, de directeur van het Galapagos National Park, heeft de Ecuadoraanse krant El Universo verteld dat de boot het grootste vaartuig was dat in het mariene reservaat is gevangen genomen. In 2015 had de Ecuadoraanse politie ongeveer 200.000 haaienvinnen die naar Azië zouden worden uitgevoerd, in beslag genomen.Haaienvinnen wordt beschouwd als een delicatesse in de Chinese keuken. Ze worden meestal geserveerd in soepen op banketten. Critici zeggen dat de vraag naar vinnen de illegale handel stimuleert en bedreigde soorten op de rand van uitsterving brengt.