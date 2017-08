Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat in de ochtend het geld voor NVB en PLO zal worden overgemaakt via de Centrale Bank van Suriname. Hij heeft hierover ook overleg gepleegd met zijn collega Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie.Themen merkt op dat de reçu's al een maand liggen bij de Centrale Betaaldienst. Volgens hem is er slechts fiat nodig om de overmaking te kunnen doen. De bushouders zijn verhit, zegt Themen. Op de algemene ledenvergadering is het besluit genomen om niet te rijden donderdag als de betaling uitblijft. Hij hoopt dat het niet zover hoeft te komen.