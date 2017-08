Bisschop Karel Choennie begroet de bewoners van Matta. Hij wordt groots ontvangen door het dorp.





De voorbereiding van het vormsel lag geheel in handen van de twee catechisten van het dorp, Yvonne Kross en Romeo Jubithana. De bisschop behandelde tijdens de preek in een interactief gesprek met de jongeren de inhoud van de Pauselijke encycliek Laudato Si. De kinderen zijn zich er degelijk van bewust dat niet goed omgegaan wordt met de schepping. Ze hebben op zo jonge leeftijd reeds een kritische geest wanneer houtkap en kwikvervuiling aan de orde komt.De bisschop vertelde jeugdigen dat er lang vóór 1683 Inheemse kinderen zwommen in de Paremurukreek, net zoals zij dat nu doen in hun mooie kreken. Tegenwoordig is de naam veranderd in de Sommelsdijck kreek. Die kreek is nu vies, groen en ze stinkt. Geen van de kinderen wilden in dat water zwemmen of spelen. Er klonk een zucht van ongeloof toen de bisschop vertelde dat er naar schatting 65.000 Inheemsen in dit gebied woonden vóór de komst van Columbus in 1492. Met verbazing luisterden de mensen naar dat de Inheemsen zich hier reeds tussen de 10.000 en 7000 vóór Christus hadden gevestigd.Door het vervoersprobleem konden slechts twee bewoners van Matta aanwezig bij de viering van de Internationale Dag der Inheemsen in de kathedrale Basiliek met als thema grondenrechten. De geestelijke ging daarom nader in op deze kwestie en vroeg zich af waarom er nog een overeenkomst met de overheid getekend moet worden als de staat Suriname reeds door het Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens is veroordeeld. Suriname zou gewoon het vonnis moeten uitvoeren en een boete aan de Inheemsen betalen voor iedere dag waarop het vonnis wordt genegeerd. De periode van 18 maanden na het vonnis om de collectieve grondenrechten bij wet te erkennen is reeds verstreken.Dorpskapitein Michael (Ramon) Karwafodi herhaalde in zijn dankwoord deze feiten en zei dat hij blij is met de ondersteuning van de bisschop, maar dat zij zelf de strijd om hun rechten moeten voeren. De kapitein zei dat de grootste groep inheemsen in de districten Para en Wanica wonen. Zij zullen zich zeker niet onbetuigd laten.De dienst was bijzonder sfeervol door de zang van de vormelingen, ondersteund door de dynamische bisschopsband. De zang van de jongeren stond onder leiding van ‘meester’ Wilfred Alamakee. Deze oud-leerkracht van het dorp vindt dat hij kinderen lang genoeg heeft voorbereid en wil de verantwoordelijkheid overdragen aan een jongere begeleider. Pater Toon die daar de pastoor is, vindt het een goed idee dat de ouderen hun verantwoordelijkheid tijdig overdragen. Het dorp had ervoor gezorgd dat er na de dienst volop rijstgerechten te eten en soft te drinken was.