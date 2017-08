De getuige verklaarde dat Roepeshkoemar R. een woning bij zijn broer had gehuurd. Hij woonde daar met het slachtoffer en zijn twee kinderen. De relatie liep niet goed af. De verdachte verliet de woning met zijn inboedel. Hij had niets voor de vrouw achtergelaten. Twee dagen voordat het feit zich voltrok, had de getuige de verdachte bij een winkel ontmoet. Die hield hem voor dat hij een film zou afdraaien. Hij bedoelde daarmee dat hij de vrouw en baby zou vermoorden. Toen de kantonrechter de verdachte met deze verklaringen confronteerde, ontkende hij. Hij gaf te kennen dat de getuige loog. Hij bracht vaker geld voor zijn kinderen.De getuige gaf aan dat de verdachte naar de woning van het slachtoffer stapte. Hij zei dat Roepeshkoemar R. in een worsteling raakte met Ritesh C. Hij werd boos toen hij de vriend van het slachtoffer zag. Hij pakte een keukenmes van het aanrecht en rende achter Ritesh C. aan. Hij bracht met het mes een aantal messteken toe aan Ritesh C. Daarna verwondde hij Narine met het mes. Zij overleed aan de opgelopen verwondingen.Roepeshkoemar R. zei dat hij in dronkenschap gehandeld had en dat hij niet wist wat hem op dat moment scheelde. Hij merkte op dat de vrouw niet dood is. Hij beweerde dat hij van het slachtoffer hield. Toen hij haar vriend daar aantrof, was hij zichzelf niet meer. De kantonrechter vond het vreemd dat de verdachte zich alles goed kan herinneren en ook goed kan navertellen. Dat hij overging tot het feit, kan hij zich niet meer heugen. Op 23 oktober zal het Openbaar Ministerie zijn strafeis presenteren in deze zaak.