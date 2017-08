De U-15 selectie van Suriname in Florida. De ploeg wint met 1-0 van St. Lucia.





De ruststand was 0-0. Vroeg in de tweede helft kwam natio op voorsprong. Middenvelder Roefai Cayenni bemachtigde de bal en speelde deze over rechts naar Timothy Biswane, die twee spelers van St Lucia passeerde. Hij bracht de bal voor het doel. Hoepel ronde het karweitje met een prachtige trap af: 1-0.De wedstrijden worden in Florida, VS, gehouden. Suriname zit in groep F samen met St. Lucia, Guyana en St.Kitts & Nevis. Veertig landen uit de Concacaf zone, verdeeld in tien groepen, strijden voor het kampioenschap. Dinsdagochtend komen de jongens weer in actie tegen buurland Guyana.