De Amerikaanse generaal Joseph Dunford heeft een onderhoud gehad met de Zuid-Koreaanse leider, Moon Jae-in tijdens zijn reis in de regio. (Foto: Reuters)





Moon heeft de top Amerikaanse militaire functionaris die op bezoek is, verteld dat er een diplomatieke oplossing voor de crisis moet zijn. Generaal Joseph Dunford zegt dat diplomatie de Amerikaanse prioriteit is, maar heeft eraan toegevoegd dat militaire opties worden voorbereid als sancties tegen Noord-Korea zouden mislukken.Noord-Korea heeft vandaag gezegd dat een oorlog alleen kan worden omgezet in een kernoorlog. Vandaag heeft ook het Chinese ministerie van Handel een importverbod ingesteld op goederen uit Noord-Korea. De stap van China is een aanvulling op de sancties die de Verenigde Naties eerder deze maand had aangekondigd. De sancties zijn ingesteld in reactie op een reeks van raketproeven en verhoogde militaire retoriek uit Noord-Korea.De laatste testen hebben ertoe geleid dat de Amerikaanse president Donald Trump heeft gewaarschuwd voor "vuur en woede, zoals de wereld nog nooit heeft gezien". Hij zei dat de VS tot aan de tanden toe bewapend was, nadat Noord-Korea had gedreigd het Amerikaanse grondgebied van Guam te bestoken met raketproeven. De VS heeft 28.500 troepen in Zuid-Korea.President Moon heeft geprobeerd de spanning weg te nemen. Hij vertelde adviseurs tijdens een vergadering: "Onze voornaamste prioriteit is het nationale belang (van Zuid-Korea) en onze nationale belangstelling ligt in vrede. Ik ben ervan overtuigd dat de VS op een rustige en verantwoordelijke wijze zal reageren op de huidige situatie in lijn met onze beleidsinzichten."De Zuid-Koreaanse leider memoreerde dat in de Koreaanse oorlog van 1950 tot 1953 meer dan een miljoen mensen zijn gedood, steden tot ruïnes zijn gemaakt en heeft geleid tot de scheiding van het schiereiland. Hij heeft ook Noord-Korea aangespoord om "alle provocaties en vijandige retoriek onmiddellijk te stoppen, in plaats van de situatie verder te verslechteren".Generaal Dunford, de voorzitter van de Amerikaanse Gezamenlijke stafhoofden, heeft Moon verteld dat de Amerikaanse prioriteit is om de diplomatieke en economische sancties tegen Noord-Korea te ondersteunen. “Maar militaire opties worden voorbereid.” Generaal Dunford zei nadat hij in Seoul was aangekomen: “Als militaire leider moet ik ervoor zorgen dat de president levensvatbare militaire opties heeft als de diplomatieke en economische drukpogingen mislukken.” Hij reist later naar China en Japan.Het nieuwsagentschap van Noord-Korea, KCNA, heeft vandaag, maandag, gewaarschuwd dat een “klein incident” tot een conflict zou kunnen leiden. Het zei: "Het probleem is dat als de oorlog zich voordoen, het alleen een kernoorlog kan worden." Het voegde eraan toe: "We kijken naar alles in de Verenigde Staten."