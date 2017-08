De website over de mijnbouwrechten geeft veel informatie over concessies. Er is ook een onderverdeling naar soort concessies.





Starnieuws verneemt dat deze concessies al zijn verlengd, maar dit blijkt niet uit de informatie op de website. Dodson om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat er een update komt. Hij kan nu niet aangeven welke concessies reeds zijn verlengd. De minister merkt op dat de recente ontwikkelingen nog moeten worden verwerkt.Dodson geeft aan dat lang werd aangedrongen op transparantie over de mijnbouwconcessies. Nu is er heel wat informatie te halen. Op de website is aangegeven wanneer een concessie is aangevraagd en waarvoor. Ook de vervaldatum is aangegeven. De locatie van de concessie is eveneens te vinden. Door te klikken op de concessie zijn veel gegevens beschikbaar, ook de grootte.De minister merkt op dat de digitale informatie een goed overzicht geeft van de mijnbouwrechten. Investeerders, politici, studenten en alle geïnteresseerden hebben nu gemakkelijk toegang tot de informatie. Banken kunnen de status van de mijnbouwconcessie van hun cliënten volgen. De bewindsman geeft aan dat de informatie steeds bijgewerkt zal worden.