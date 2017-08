Het personeel van de afdeling Verkeer met ondersteuning van de politie bezig de lichtbakken te installeren bij de kruising Dr. Sophie Redmond- en Zwartenhovenbrugstraat. (Foto: Ala-D Media)





Zondag was het personeel van de afdeling met Ondersteuning van de Politie bezig de lichtbakken te installeren bij de kruising Dr. Sophie Redmond- en Zwartenhovenbrugstraat. Wip deelt mee dat dit project uit eigen middelen en met zoveel mogelijk inzet van eigen personeel wordt uitgevoerd. Slechts voor de constructies van de palen is gebruik gemaakt van een aannemer. Voor de bedrading, het plaatsen van de lichtbakken etc. wordt eigen personeel ingezet, zegt hij.Het werk wordt gefaseerd per kruispunt uitgevoerd. Het ligt in de bedoeling dat de verkeerslichten op de vijf kruispunten simultaan in werking treden. Vier van deze gevallen betreffen vervanging van de oude verkeersapparatuur. Al het materiaal voor dit project is al binnen. De geheel nieuwe computerboxen en de regelapparatuur zijn van Europees makelij.De kruispunten, naast die van de Dr. Sophie Redmondstraat en Zwartenhovenbrugstraat, zijn de Ring- en Nieuwe Charlesburgweg, de kruising Coesewijne- de Rust en Werkstraat, Van 't Hogerhuys- en de Willem Campagnestraat en de kruising Kwatta- en Kernkampweg.De meest ingrijpende veranderingen zullen zijn bij de kruisingen van de Kwattaweg en die van de nieuwe Charlesburgweg, geeft Wip aan. Het project met deze veranderingen waarvan onderzoek is verricht door het ministerie, moet voor een efficiënte verkeersdoorstroming zorgen.