Een jongen is zaterdagavond overleden, nadat hij in een zwembad op Leonsberg in de diepte was verdwenen.Het slachtoffer is naar de Spoedeisende Hulp vervoerd. Het kind heeft het echter niet gered. De arts heeft de dood vastgesteld.Starnieuws verneemt dat het kind met familie op een kinderfeestje was. Op een onbewaakt moment is hij in het diepe gedeelte van het zwembad terechtgekomen.