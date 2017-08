Het onderwijs in Suriname kampt sinds jaar en dag met vele problemen waar deze regering niet onopgemerkt aan voorbijgaat. President Bouterse heeft vanaf zijn aantreden in 2010 het onderwijs als prioriteit gesteld. Deze prioriteit is ons als jongeren van de NDP niet ontgaan. Wij volgen de ontwikkelingen niet alleen binnen het onderwijs op de voet maar ook binnen het totale monetaire gebeuren. We mogen voor de monetaire omstandigheden waaronder het land verkeert, niet ontevreden zijn over de verrichtingen van de regering die tot nu toe zonder ontwikkelingshulp de eindjes aan elkaar heeft weten te knopen.Het is niet slechts bij woorden gebleven, maar de regering heeft daadwerkelijk de daad bij het woord gevoegd. Wij brengen slechts enkele zaken in herinnering die voor het onderwijs onder regering Bouterse zijn gerealiseerd.1. De bouw van 10 volledige nieuwe scholen (4 VOJ, 2 GLO, 1 SO en 3 VOS).2. De bouw van meer dan 531 lokalen landelijk.3. Het voorzien van vele VOJ en VOS scholen in verschillende districten, van computers. Ook via het bureau van de first lady.4.Project Naschoolse Opvang welke mede heeft bijgedragen aan toenemende schoolresultaten in dat jaar mag ook worden genoemd. Velen staren zich blind op de kritiek en de perikelen rondom dit project en weigeren de goede zijde van het project onder ogen te zien.5. De Numerus Fixus van de Medische Faculteit is verhoogd van 30 naar 60. Waar studenten teleurgesteld huiswaarts moesten keren, omdat er aan het begin van het collegejaar slechts 30 plekken beschikbaar waren voor de eerstejaars medische studenten, heeft deze regering ervoor gezorgd dat nu ruim 60 studenten kunnen worden toegelaten. Een verademing voor de student die zijn of haar droom als geneeskundige wilt realiseren.6. Recentelijk nog, is een financiële herwaardering aan leerkrachten toegekend. Als de regering niet het beste voorhad met het onderwijs had zij niet zoveel efforts gestopt in de onderhandelingen, exercities van salarissen en de financiering, of had zij de herwaardering niet toegekend, althans niet in deze mate.7. Langer dan 16 jaar wordt gesproken over het Basic Life Skills Education Programma. Het is weer deze regering die het programma uiteindelijk zal invoeren. Het komende schooljaar gaat het programma in een pilotfase van start, waarbij leerlingen sociale vaardigheden zullen worden bijgebracht zoals kritisch en creatief denken en het stimuleren van het probleemoplossend vermogen. Vaardigheden die zij voor de rest van hun leven nodig zullen hebben. Hier is goed over nagedacht en is beleid voor ontwikkeld.8. De uitbreiding van het inspectieapparaat van het ministerie van onderwijs, wetenschappen en cultuur.9. Kick off van autisme awareness.10. Het intensiveren van de onderwijssamenwerking met bevriende naties zoals België waartoe een onderwijsmissie naar ons land is geweest.11. Het project om 1000 (duizend) ICT docenten op te leiden zodat er adequaat ICT onderwijs kan worden gegeven aan studerenden.12. Het certificeren van zorgcoördinatoren die goed werk leveren op de verschillende scholen waar ze actief zijn.13. Het geven van een enorme boost aan het beroeps onderwijs in samenwerking met de IDB.14. De aanschaf van nieuw ontwikkelingsmateriaal voor kleuters.En zo kunnen we het rijtje blijven aanvullen met al de goede dingen die wel worden gedaan in het onderwijs.Meer informatie kunt u vinden op de website van het ministerie van onderwijs. Op de website zijn er 10 pagina's met artikelen. De minister zit in elk geval niet stil. Er wordt gewerkt!Wij NDP-jongeren weten dat er nog veel te doen is en dat de economische situatie het niet makkelijk maakt voor zowel de scholen als de ouders om inschrijfgelden respectievelijk betaalbaar te houden en te betalen, doch wij zijn ons ervan bewust dat sommigen die rode kaarten zitten uit te delen, totaal niet bevoegd zijn daartoe en zelfs gefaald hebben de opleiding tot scheidsrechter te voltooien!