Minister Joan Dogojo van Sport en Jeugdzaken heeft maandag de training van de dames volleybalselectie bijgewoond. De training vond plaats in de sporthal van het Lyceum 1. Dit bezoek had een verrassingselement, omdat alleen de coaches op de hoogte waren. De speelsters wisten niet dat de bewindsvrouw de training zou bijwonen, meldt Sport en Jeugdzaken.Dogojo merkte op dat zij de dames graag motiveert om hun uiterste best te doen in de WK kwalificatiereeks. Zij benadrukte dat de regering het belangrijk vindt om de dames een push te geven, vooral vanwege het feit dat de herenselectie de volgende ronde van de kwalificatiereeks niet heeft gehaald. De dames werden bemoedigd om het niet op te geven en zich volledig in te zetten voor de wedstrijd tegen Jamaica. Minister Dogojo gaf aan dat de tegenstander technisch beter kan zijn, maar door enthousiasme kan die ook verslagen worden.