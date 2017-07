Het slachtoffer verklaarde dat ze tien maanden lang een relatie met de man had. Hij heeft haar nooit een cent gegeven. Hij betaalde wel huishuur en zorgde ervoor dat er eten in huis was. Hij werkte in het binnenland. Volgens de vrouw beschuldigde hij haar steeds dat ze vreemd ging. De vrouw zegt dat ze nooit vreemd is gegaan. De man had haar meerdere malen mishandeld, maar ze kon nergens een onderdak vinden.Op de bewuste dag van 28 mei van dit jaar werd de man agressief. Hij kapte haar aan het hoofd, op haar armen, rug en ze liep een fractuur op. Het haar van de vrouw moest plat geknipt worden. Ze loopt nu met een jongenskop rond, terwijl ze lang haar had. Ze heeft drie weken in het ziekenhuis gelegen. Ze kan de medische kosten nu niet meer bekostigen.Volgens de verdachte was hij woedend omdat de vrouw van hem tussen de SRD 60.000 tot SRD 70.000 had weggenomen. Hij had het geld in de woning bewaard en zij was de enige die daar bleef. De vrouw zegt dat ze nooit iets van het geld gezien heeft. Ook heeft ze het niet weggemaakt. Advocaat Kries Bhoendie die de verdachte bijstaat, heeft een psychologisch rapportage van zijn cliënt opgevraagd. Op 15 augustus zal de verdachte gehoord worden in deze zaak.Wanita Ramnath