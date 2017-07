President Desi Bouterse heeft de geschiedenis van de Alcoa en BHP Billiton in Suriname gedeeld met het parlement. (Foto: Raoul Lith)





Hij stelt dat 160.000 hectare biologisch waardevol tropisch regenwoud onder water is gezet voor de opwekking van slechts 30 MW in de beginjaren van de dam. Na 1971 is de opwekking toegenomen naar gemiddeld 110 MW. Het ging goed met de Suralco met welk doel de Afobaka dam was opgezet. In 1987 halveerde de Suralco de productie van haar aluminiumsmelter met 30.000 ton per jaar, door de afgenomen vraag naar aluminium. Twaalf jaar later, in 1999, stopt het bedrijf ook de andere helft van deze productie. Er komt een eind aan de aluminiumsmelterij in ons land, daarmee behoorden de glorietijden van de Alcoa/Suralco tot het verleden, blikt het staatshoofd terug.In 2004 bood de Alcoa de toen zittende regering aan om de Afobaka waterkrachtwerken voor een symbolisch bedrag over te nemen. “De regering heeft dat bod van de Alcoa afgeslagen. De dam bleef dus in handen van de Alcoa/Suralco. Wat moeten wij nu hiervan zeggen? Een gelukkig of een ongelukkig besluit?” President Bouterse zegt dat belangrijk is dat die regering het in staatsbelang kennelijk niet nodig vond om de dam zo goed als wel gratis over te nemen. “Besluiten worden altijd genomen in naam van het belang van het land! Zie hier de tragiek versus de ‘doorbraak’ van wat zich voltrekt bij ‘staatsbestuur’, bij het besturen, het regeren van een land.”Het staatshoofd zegt dat het ook curieus is waarom de regering in 2008 niet is ingegaan op het aanbod van BHP/Billiton die overwoog om Suriname te verlaten omdat er geen verder vooruitzichten waren voor verwerving van nieuwe bauxietconcessies. BHP Billiton Maatschappij Suriname heeft in 2008 een door haar getekende memorandum of understanding (mou) aan de toenmalige president van Suriname aangeboden voor behoud van de bauxiet-aluinaarde-industrie in het land.De Billiton stelde een joint venture voor tussen haar en Alumsur, waaraan 100% van de aandelen het bezit zouden zijn van de staat Suriname. De Billiton zou onder andere zorgen voor investeringen tot US$ 800 miljoen. In het investeringspakket waren opgenomen het ontwikkelen van een bauxietmijn te Bakhuys, het aanleggen van een train loading station, het aanschaffen en installeren van een crusher en het aanleggen van een offloading station te Apoera. Het aanleggen van een spoorlijn tussen Bakhuys en Apoera, voor het transport van jaarlijks 13,7 miljoen ton erts en het aanleggen van een bargeloading haven te Apoera maakten ook deel uit van het pakket. Er zou verder worden geinvesteerd in het baggeren in de Corantijnrivier, inclusief de monding van de Nickerie-rivier en de aanleg van nieuwe bauxiet offloading faciliteiten te Paranam.De getekende mou door de Billiton was gebaseerd op een volledig bankable feasibility studiy, die het bedrijf US$ 90 miljoen had gekost. “Als deze mou toen door de Surinaamse regering was getekend, was de bauxiet-aluinaarde-industrie voor de komende 100 jaar veilig gesteld.” President Bouterse zegt dat sluiting van de bauxietindustrie in Suriname het rechtstreeks gevolg is van het niet tekenen van deze mou door Suriname in 2008.