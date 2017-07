De route die de SLM-kist kortgeleden heeft beschreven boven de Johan Adolf Pengel Luchthaven. (Beeld: Flightradar)





"Het toestel heeft een paar keer gecirkeld boven Zanderij, maar kreeg geen toestemming van de toren, vanwege slecht zicht." Hij zegt dat er geen risico is genomen en dat de piloot is uitgeweken naar Cayenne. Zo gauw de toren in Paramaribo toestemming geeft, komt het toestel terug, vertelt hij.De SLM-topman legt uit dat de Cayenne Felex Ebou Airport om tien uur 's avonds sluit, maar dat de kist van de SLM wel kan vertrekken als het zover is. De vlucht naar Amsterdam wordt nog uitgevoerd, meldt de SLM-directeur. Er is op dit moment geen sprake van annulering van de vlucht, PY994. Hij hoopt dat het toestel binnen een half uur tot drie kwartier groen licht krijgt om te landen op Zanderij.