Luisa Ortega Díaz is een fervente criticus van de regering van president Nicolas Maduro geworden. (Foto: EPA)





Ortega was eens een staatsgezinde bondgenoot. Ze verbrak de relatie in maart toen ze zei dat een poging van het Hooggerechtshof om de bevoegdheden van het oppositiegeleide Congres te ontnemen, onwettig was. Critici geloven dat president Nicolás Maduro probeert Ortega eruit te duwen.Ze moet op 4 juli verschijnen voor het gehoor. Sommige analisten zeggen dat ze eventueel kan worden berecht. De handeling komt te midden van toenemende politieke onrust in Venezuela. Volgens berichten verwijzen de beschuldigingen tegen haar naar de benoeming van rechters. Het Hooggerechtshof heeft onlangs de onderzoeksbevoegdheden van Ortega overgedragen aan de nationale ombudsman.De in ongenade gevallen Ortega heeft woensdag, gisteren, president Maduro zwaar bekritiseerd na een incident waarin een gestolen politiehelikopter over overheidsgebouwen in de hoofdstad Caracas vloog, granaten liet vallen en schoten loste. Maduro noemde het een 'terroristische aanval', maar Ortega zei dat Venezuela lijdt aan 'staatsterrorisme' door het harde antwoord van de autoriteiten op anti-regeringsprotesten.De verdachte piloot, een elite politieagent die zichzelf als Oscar Pérez identificeerde, postte video’s op Instagram video waarin hij de aanval opeist en Venezolanen oproept om in opstand te komen tegen de regering. Venezolaanse veiligheidsdiensten hebben later gezegd dat ze de helikopter hadden gevonden, dichtbij de noordkust in de deelstaat Vargas. Er was geen teken van de pilootAndrew Rosati, een journalist in Caracas voor de nieuwswebsite Bloomberg, zegt dat sommige mensen twijfelen aan de regeringsversie van de gebeurtenissen. "Ik sprak vandaag met mensen in de straten en sommigen vinden dat ze compleet zijn beetgenomen door de hele affaire," vertelde hij aan het BBC Newsday-programma."Dit idee dat een helikopter bijna in de lucht verdween, vloog naar de zonsondergang. Velen denken dat dit alles door de regering is opgezet."Oppositiepoliticus en woordvoerder van het parlement, Julio Borges, heeft ook de mogelijkheid geopperd dat het incident een hoax was, maar zei dat er meer informatie nodig was. "Wat het ook is, het is heel serieus," zei hij. "Alles wijst op één conclusie: dat de situatie in Venezuela onhoudbaar is."Er zijn bijna dagelijkse anti-regeringsprotesten in Venezuela geweest voor meer dan drie maanden, omdat de economische en politieke crisis van het land steeds verder verslechtert.