Het project 'Leefbaarheid & Veiligheid' is geïntroduceerd aan de Atlas- en Platostraat. (Foto's: Leroy Troon)





Buurtbewoners zijn uitgenodigd voor een beter contact met elkaar, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden. Als ze iets vreemds zien gebeuren, kan er snel contact met elkaar, de buurtwacht of de politie gemaakt worden. Het publiek krijgt van minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme en tijdelijk waarnemer op Justitie en Politie (JusPol), een kaart met een plattegrond van de omgeving, alarmnummers en telefoonnummers van 'buren'. Het project ‘Leefbaar & Veiligheid’ is een initiatief van Winkeliers en Ondernemers Vereniging Suriname (WOVS) in samenwerking met het districtscommissariaat Noord-Oost, de ministeries van JusPol, Handel, Industrie & Toerisme en de buurtwacht.“Met leefbaar bedoelen wij het goede gevoel dat u hoort te hebben in uw eigen omgeving, en veiligheid is daar de grootste factor van”, spreekt minister Welzijn de buurtbewoners toe. Het is belangrijk dat mensen die in een buurt wonen, vroeg contact met elkaar leggen, voordat het 'te laat' is. Hij merkt op dat preventief handelen belangrijk is om criminaliteit te voorkomen. Hij vraagt om het initiatief om de veiligheid in de buurten te vergroten en ondersteunen door een beter contact met elkaar.Anwar Moenne, die ook een initiatiefnemer is van dit project, zegt aan Starnieuws dat dit het begin is van meer projecten met als hoofddoel 'veiligheid'. “De winkelier waar wij nu zijn, is helaas slachtoffer geworden van een roofoverval. De criminelen hadden de traliedeur tijdens de overval dichtgemaakt. En als je buren hebt die vaker ‘een oogje’ voor je gooien, zouden die kunnen merken dat er iets niet pluis is en gelijk actie ondernemen”, legt Moenne uit. Hij is ervan overtuigd dat als de buren beter afgestemd zijn op elkaar, ze direct kunnen ingrijpen als er iets vreemds wordt opgemerkt.Assembleelid Stephen Tsang (NDP) vraagt vaak de aandacht van de regering voor aanpak van de criminaliteit. Hij is blij met dit initiatief, want preventief werken is erg belangrijk. Door alert te zijn en goed contact met elkaar kan veel leed worden voorkomen. Carien de Ridder, buurvrouw van de winkelier, onderschrijft dat het om een goed initiatief gaat. "Het gaat zich zeker door spreiden in het land,” denkt zij. “We hebben na het ontvangen van de kaarten direct besloten om een groepsconversatie te starten op Whatsapp, zodat we elkaar kunnen melden als er iets alarmerends is. Zij heeft samen met haar man Teun de zwemschool ‘Aquafit’. Het koppel heeft ter plekke besloten om binnenkort, in een weekeind, de buren uit te nodigen om zo de sociale band met elkaar te versterken.Leroy Troon