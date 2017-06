Door de breuk in de Schuurzandweg is er geen toegang voor voertuigen.





De duikers die onder de Schuurzandweg en de Kraskawweg worden geplaatst, moeten zorgen voor een vlotte doorstroming. Beide wegen kampen met wegafspoeling op laaggelegen plekken. De afvoertrenzen van de Suralcoweg worden ook opgehaald. Main Transport NV voert namens OWT en C de werkzaamheden uit.Door de wateroverlast lopen de kostgronden van landbouwers in het gebied telkens onder water; ook de normale huishoudens zijn hiervan het slachtoffer. Door een breuk in de Schuurzandweg is er geen toegang meer voor voertuigen. Ongeveer 50 gezinnen wonen intussen in dit gebied, terwijl er voor ongeveer 200 bouwkavels bereidsverklaringen zijn uitgegeven door het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, meldt het BIC-Para.