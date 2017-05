Controle van de aslast van een vrachtwagen in het district Para. (Foto: Burger Informatiecentrum Para)





Op verschillende strategische punten wordt zwaar verkeer in Para gecontroleerd op asdruk. Diverse wegen in Para vertonen ernstige verzakkingen en spoorvormen over een bepaalde richting op het wegdek.De vrachtwagens moeten stilstaan op verplaatsbare digitale weegplaten, waarna het totale gewicht dat rust op de assen, makkelijk afleesbaar is. De politie maakt bij het overschrijden van de maximale asdruk een proces-verbaal op. De Wegenautoriteiten, de bestuursdienst en de politie van Para werken constructief aan het minimaliseren van overschrijdingen van de bij wet vastgestelde maximale tonnage, meldt het Burger Informatiecentrum Para. Deze maatregelen gelden voor transport van grond- en verzetmachines en vrachtwagens die sedimenten en hout transporteren.Alle wegen hebben hun eigen maximale aslast. Als de aslast wordt overschreden, treedt er beschadiging op. Voor de bestuurders en mede weggebruikers dreigt er ook gevaar. Bestuurders van zwaar transport worden door de Gewestelijk Politie Commandant van Para aangemaand om zich niet schuldig te maken aan overbeladingen en er rekening mee te houden dat zij op verschillende plaatsen zullen worden gecontroleerd.