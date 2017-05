Assembleelid Stephen Tsang (foto: Raoul Lith)





Het Assembleelid gaf concrete voorbeelden hoe toerisme kan worden ontwikkeld en wat er gedaan moet worden om het bos te behouden. "Maak jouw land tot een land waar iedere bezoeker er zou willen wonen. Dat is toerisme ontwikkeling," stelde Tsang. De basisvoorwaarden hierbij zijn onder andere:- De veiligheid, een goed veiligheidsgevoel- Goede medische zorg- Adequate huisvesting- Gezonde voeding- Schoon milieu, schone lucht, schoon waterDaarnaast nog vele andere zaken."Al zouden we toerisme niet tot ontwikkeling kunnen brengen, alle randvoorwaarden die ik heb genoemd, brengen al vooruitgang in de samenleving. Het is een win-win-situatie waar we met zijn allen naartoe kunnen gaan."De politicus somde diverse zaken op om aan te geven wat het toerisme potentie is van het land.- Met 93% maagdelijk bos zijn we verreweg het groenste land ter wereld. Geen enkel ander land komt in de buurt.- We hebben het grootste meest uitgestrekte mangrove bos ter wereld. Het is een broedplaats voor trekvogels uit Noord-Amerika.- Expedities naar ons bos vinden elke keer nieuwe soorten dieren en planten.- We hebben belangrijke legstranden voor zeeschildpadden die met uitsterven zijn bedreigd.- Onze kust is een broedplaats voor walvissen.- We hebben unieke flora en fauna.- We hebben een multiculturele, Multi-etnische, meertalige bevolking.- De Surinaamse keuken behoort tot de top in de regio.- Paramaribo staat op de Unesco Wereld Erfgoed lijst.- Een moskee en een synagoge gebroederlijk naast mekaar.- We hebben de gonini, de jaguar, vele bedreigde en unieke diersoorten.- De basiliek, het grootste houten kerkgebouw van Zuid-Amerika.Tsang merkte op dat Suriname toeristische attracties heeft waar veel landen over zitten te dromen. De faciliteiten zijn er al, het gaat om een kleine investering. "Maar Suriname is in een economische crisis, waar vinden we het geld om te investeren in toerisme? Het antwoord is conserveren van het bos! We willen aan ecotoerisme doen, hoe beter dan geld te halen uit het conserveren van ons bos, ons toerisme product," pleitte het Assembleelid.Het grootste deel van het geld van houtkap gaat naar enkele particulieren, voerde Tsang aan. Een klein percentage ervan gaat naar de Staat. Hij vroeg de regering wat de Staat jaarlijks aan inkomsten uit de export van rondhout krijgt. Hoeveel geeft de regering jaarlijks uit aan onderhoud en herstel van de wegen door houttransport? Een grote groep mensen in het binnenland leeft van houtkap, maar het gaat volgens Tsang niet om duurzaam behoud van het bos. Commerciële houtkap bestaat niet, betoogde hij op basis van recente milieustudies. Hij werd hierin ondersteund door Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP). Ook het Celos-systeem zou intussen achterhaald zijn. Er is geen adequate controle, zeker niet in Suriname, en als het bos eenmaal is beschadigd tot op zekere hoogte, herstelt het zich niet meer, stelde Tsang. Hij gaf voorbeelden van veel landen die hun aan dure herbebossing moeten doen.Guyana heeft US$ 250 miljoen gekregen van Noorwegen voor vijf jaar, voor het behoud van de bossen. Indonesië en Brazilië hebben elk US$ 1 miljard gekregen voor het behoud van hun bos. Costa Rica, heeft gekeken naar de inkomsten van de mensen en ze gecompenseerd met een x bedrag per ha bos, zodat ze zelf gaan conserveren in plaats van kappen. Ze worden vervolgens gestimuleerd om te investeren in toerisme. Dat geld komt van de internationale gemeenschap. "We moeten een evaluatie maken van hoeveel geld we nodig hebben voor het conserveren van ons bos en dat moeten we meenemen bij de onderhandelingen met de internationale gemeenschap. Het belangrijkste is dat de mensen die betrokken zijn ook bewust moeten worden gemaakt dat houtkap niet duurzaam is. Het verschaft inkomsten slechts voor een of twee generaties," benadrukte het Assembleelid.Tsang vroeg de regering haar huiswerk te doen, naar de jaarlijkse internationale klimaat conferenties toe. "We moeten een team van experts samenstellen en we moeten participeren in de conferenties en we moeten keihard onderhandelen. Als we niet meedoen, worden onze stemmen niet gehoord. Bij het Parijs akkoord is afgesproken dat de globale opwarming van de aarde niet meer dan 1,5 graden mag zijn. Die target is niet meer te halen. Er wordt nu gekeken naar maximaal 2 graden opwarming. De wereld zal deze target niet halen zonder behoud van het Guyana schild waar wij prominent deel van uitmaken. Dit is een van onze sterkste onderhandelingstroeven," meent de NDP'er.De volgende UN Climate Change conference wordt gehouden van 6-17 november in Bonn, Duitsland. Suriname heeft de potentie om veel geld te krijgen van de rijke landen voor het behoud van de bossen. "Ik stel voor dat we een team voorbereiden en naar deze conferentie sturen als een pilot. Een mythe is dat het geld lang op zich laat wachten. Het geld hoeft niet lang op zich te laten wachten, maar we moeten beginnen mee te doen met de discussies en onderhandelingen. We moeten de aandacht trekken van de wereld, naar aanloop van de conferenties toe. Ook omdat onze hoofdstad sterk bedreigd wordt door zeespiegel stijging. Het moeten drastische maatregelen zijn, anders trek je geen aandacht. "