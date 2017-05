Een demonstrant gooit een traangasbom terug in Caracas, de hoofdstad van Venezuela. (Foto's: Reuters)





De demonstranten verzetten zich tegen de nieuwe grondwet die Maduro wil maken. De onrust die al langer dan een maand duurt, heeft aan 28 mensen het leven gekost. Maduro zegt dat zijn stap noodzakelijk is om een door het buitenland gesteunde aanslag tegen hem te voorkomen.De Verenigde Staten stelt dat de actie van Maduro een poging is om de macht vast te houden. Brazilië heeft het een “coup” genoemd. De tegenstanders van de president willen verkiezingen om hem uit het ambt te verwijderen. Ze vinden dat de linkse president de schuldige is voor de voedseltekorten die hebben geleid tot rellen. Maduro heeft elke oproep daartoe verworpen en heeft bij presidentieel decreet een 500-leden tellende “constituante assemblee” ingesteld om de grondwet te herschrijven. Met deze stap omzeilt het staatshoofd de door de oppositie gedomineerde Nationale Assemblee.Maduro heeft de stap tijdens de 1 mei-bijeenkomst op maandag aangekondigd aan duizenden aanhangers. “Dit constituante assemblee die Maduro heeft aangekondigd, is manipulatie om aan de verkiezingen te ontsnappen,” citeert het persbureau AFP de 22-jarige student Raul Hernandez. Hij was één van ongeveer 100 mensen die een belangrijke weg in de hoofdstad Caracas blokkeerde.Ergens anders hebben veiligheidstroepen traangas en waterkanonnen gebruikt tegen de regeringsdemonstranten. Oppositieleiders hebben voor vandaag een “mega-protest” uitgeroepen. "Mensen, de straat op!" twitterde oppositieleider Henrique Capriles. "Je moet bij dergelijke waanzin, ongehoorzaam zijn!"Wijdverspreid is er internationaal kritiek geleverd op de stap van Maduro. Het hoofd van de in Washington gevestigde Organisatie van Amerikaanse Staten, Luis Almagro, heeft het verkeerd, ongrondwettelijk en frauduleus genoemd. De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Michael Fitzpatrick, heeft verslaggevers verteld: "We zijn erg bezorgd over de motivatie voor deze grondwetgevende vergadering die de wil van het Venezolaanse volk negeert en de Venezolaanse democratie verder uitholt.” Hij heeft eraan toegevoegd: "Wat president Maduro weer probeert te doen, is de spelregels veranderen."De Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken, Aloysio Nunes, spreekt van een "coup". “Het is een volgende stap in het breken van de democratische orde, wat in tegenspraak is met de grondwet van het land.”In Venezuela zelf hebben wetgevers in de door de oppositie gecontroleerde Nationale Assemblee, gestemd tegen het nieuw orgaan. Velen zeggen dat president Maduro probeert om de wetgevende macht op een zijspoor te plaatsen en nieuwe verkiezingen probeert te vermijden.Maduro is in 2013 gekozen als de opvolger van wijlen Hugo Chavez, een populaire man die wijdverspreid sociale welzijnprogramma’s had geïntroduceerd. Maar sindsdien hebben dalende prijzen voor de Venezolaanse olie-exporten, de overheidsinkomsten verminderd. Het gevolg is dat er tekorten zijn aan voedsel, babymelk, medicijnen en andere basisgoederen.Het Internationaal Monetair Fonds voorspelt dat de inflatie in Venezuela dit jaar boven de 700% zal zijn. De presidentsverkiezingen moeten eind volgend jaar worden gehouden.