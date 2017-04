Het basiselftal van Suriname bij aanvang van de wedstrijd tegen Cuba (1-1). De wedstrijd is in Panama City gespeeld.





Suriname heeft een heel goede eerste helft gespeeld. Er zijn minstens drie reële scoringskansen gecreëerd, maar de jongens waren niet koelbloedig genoeg. Ook was de verdediging van Cuba op haar hoede. Ondanks dat Suriname het beste deel van het spel in handen had, was de ruststand blanco.In de tweede helft kwamen beide landen beter opzetten. Het was duidelijk dat vooral de hitte beide ploegen parten speelde. Cuba kwam op voorsprong nadat Bruno Rendon vanuit de eerste paal met het hoofd uit een hoekschop de score opende: 1-0.Suriname gaf het niet op. Pas in de 83e minuut scoorde Archero Hoever na een snelle uitbraak met twee verdedigers op de hielen gezeten. Vanuit rechts schoot hij diagonaal via de paal het doel in: 1-1.In de tweede ontmoeting van poule B, waar Suriname ook in zit, won Costa Rica met 2-1 van Canada. Een doelpunt diep in de blessuretijd gaf Costa Rica de overwinning.Trainer Regillio Kolf is niet ontevreden met het het resultaat dat is neergezet door Suriname. "Onze eerstvolgende wedstrijd is tegen Costa Rica. Dat land heeft een heel goede ploeg dus gaan wij ons deze twee dagen voorbereiden op het spel van de tegenpartij. Wij gaan weer vanuit een goede compacte verdediging moeten counteren, verklapt de oefenmeester zijn spelstrategie. "Wij gaan ons daarop concentreren op de trainingen naar deze wedstrijd toe", laat Kolf optekenen. Suriname komt maandag weer in actie.