In De Nationale Assemblee heeft de coalitie erop gewezen dat de regering een hard antwoord moet geven aan de actievoerende bonden. Diverse coalitieleden vinden dat het een politieke issue is geworden. Er zijn voorstellen gedaan door de regering, die niet geaccepteerd zijn.Tijdens het vragenuurtje in De Nationale Assemblee vandaag ging het voornamelijk om het onderwijsproces dat verstoord is. De bonden zijn sinds de vorige week dinsdag in actie. Coalitieleden vinden dat de leerkrachten die op hun post gebleven zijn, een beloning moeten krijgen. Nu krijgen ook de stakende onderwijzers SRD 500 per maand als voorloper op de herwaardering.Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vroeg de regering om zo snel mogelijk antwoord te geven over de kwestie van het onderwijs. Minister Robert Peneux van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur was niet aanwezig om gelijk te antwoorden. Simons deelde mee dat zij zich ook rechtstreeks zal wenden tot de regering om te vernemen wat de stand van zaken is.