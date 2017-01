De aanklager heeft gesteld dat de verdachte alle ten laste gelegde feiten ontkent. Uit het buurtonderzoek is gebleken dat de man een moeilijk karakter heeft als hij dronken is. Hij beschuldigt dan iedereen uit de buurt, dat die een relatie met zijn ex-vrouw zou hebben. De man verklaarde dat hij de relatie met zijn vrouw heeft beëindigd. Volgens de verdachte heeft hij sinds 2014 geen contact met haar gehad, maar zou de vrouw zelf in zijn buurt komen.De ex-vrouw heeft verklaard dat de man haar opbelt en bedreigt. Ook zou hij een verdelgingsmiddel in haar watertank hebben gegoten. Advocaat Shefani Amirkhan die de verdachte bijstaat, voerde aan dat de vrouw door de naden van de woning keek om te zien wie langsliep om iets te gooien in de watertank. Ze zag toen de verdachte. Volgens de politie was het niet te zien door de naden van de woning. Ze voerde aan dat de verdachte een andere relatie heeft en voor vijf kinderen moet zorgen. In zijn laatste woord zei Pedro S. dat hij juist last heeft van zijn ex-vrouw. Op 13 februari zal er vonnis worden geveld in deze zaak.Wanita Ramnath