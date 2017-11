Gebarend met zijn vinger, verlaat president Desi Bouterse de vergaderzaal van De Nationale Assemblee tijdens de toespraak van ABOP-fractielid Edward Belfort. (Beeld: DNA)





"Hoe lang gaat u nog door excellentie om verhaaltjes te vertellen?" vroeg Belfort. Hij merkte op dat vlak tegenover het Assembleegebouw het Onafhankelijkheidsplein nog steeds gebarricadeerd is. Er wordt volgens de politicus elke week minimaal SRD 20.000 ervoor neergeteld voor de barricades. Hij bracht Bouterse in herinnering dat in 2007, toen president Ronald Venetiaan aan het roer was, de NDP mensen op straat heeft gebracht zonder vergunning. De koers was toen SRD 2,80 voor de US dollar. "Nu u het hebt overgenomen is de koers SRD 7,85 voor de US dollar". Belfort rekende uit dat een leerkracht, militair, politieman in die tijd SRD 2000 verdiende. Met de koers van toen had de persoon US$ 714. "Je hebt overgenomen met allerlei foefjes het volk naar de stembus gedirigeerd. Alles was paars. U vroeg nog vijf." Nu op dit moment is SRD 2000 slechts US$ 254 waard. Nu is er volgens Belfort sprake van armoede alom.Het ABOP-fractielid stelde dat er geen sector te noemen is, of er is chaos daar. "Hoe gaat u dit alles realiseren, dat alles op rails gaat komen?" wil Belfort weten. Hij merkte op dat er in 1980 een coup is gepleegd toen de militairen een vakbond wilden hebben. "Hoever is het leger nu gezakt? Weet u hoeveel militairen klagen. Hebt u nog contact met het leger? Weet u hoeveel officieren niet meer kunnen uitkomen? Dagelijks moeten zij met hoofdpijn naar huis. Hongerige kinderen. Kinderen die hun school niet kunnen afmaken. Gezinnen gaan kapot. Dat is de huidige situatie". Het binnenland is nog erger aan toe, terwijl daar zetels gehaald zijn.Belfort merkte op dat Bouterse, wanneer het hem uitkomt de grondwet wel weet te gebruiken. Hij vindt dat de president zijn functie moet neerleggen op basis van artikel 98 d. Daarin staat datde vicepresident waarneemt. Nu de auditeur-militair 20 jaar celstraf heeft geëist tegen Bouterse, moet de vicepresident overnemen. Hij staat volgens Belfort te popelen om over te nemen. "Dan kunt u het tegendeel bewijzen. Maar wat doet u. U gaat naar de Benjaminstraat en u spuugt uw gal uit naar het Openbaar Ministerie in de persoon van de procureur-generaal".Belfort zei dat hij met 'man to man' confrontatie bezig is met de president. Eén man vernietigt het hele land. Hij bekritiseerde het optreden van minister Jerry Miranda tegen het programma. "We leven in een dictatuur". Terwijl het Assembleelid bezig was met zijn betoog, verliet de president 's lands vergaderzaal, gebarend met zijn wijsvinger boven zijn oor. "U gaat weg, maar dit is de realiteit. Ik geef u keiharde feiten. Yu e pina a volk. A volk no man moro en a volk weri. Hij is weggegaan, de president van het land. Hij kan de realiteit niet aanschouwen, dus rest mij niets anders te zeggen. Dan gaat u heen in vrede excellentie. Wij zijn met het volk. Het volk ziet, het volk hoort, het volk is niet meer dom," riep Belfort.