Ismene Krishnadath





Bij de realisering van de onafhankelijkheid was er nog geen sprake van een breed gedragen nationaal cultureel besef. Er was onder de grote bevolkingsgroepen veel argwaan en vrees voor etnische cultuurdominantie van de ander en verlies van de eigen identiteit. Doordat de meeste politiek-bestuurlijke aandacht uitging naar de economische ontwikkeling, bleef de aandacht voor de culturele ontwikkeling vanuit een Surinaamse perspectief achter. De invloed van Nederland op het Surinaamse onderwijs bleef groot en daarmee ook de gedachtevorming, productie en distributie van Nederlandse literatuur. Het Nederlands en daarmee de invloed van Nederland op onze intellectuele- en wereldbeeldvorming is sinds de onafhankelijkheid daardoor niet wezenlijk veranderd.Krishnadath is als pedagogiek docent jaren verbonden geweest aan verschillende leerkrachtenopleidingen. Vanuit door haar zelf ontwikkelde literaire concepten produceert zij literatuur gericht op het moreel denken en handelen en de redeneervaardigheid. In 1989 startte zij een uitgeverij: Publishing Services Suriname, die vooral gericht is op kinder- en jeugdliteratuur. Krishnadath ontving de Staatsprijs voor Jeugdliteratuur over de periode 1989-1991 en is laureaat van de Henri Frans de Ziel Cultuurprijs, toegekend in 2011, voor haar uitzonderlijk inzet op literair gebied.